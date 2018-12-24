Концерн «АвтоВАЗ» анонсировал новые модели автомобилей, к 2026 году компания планирует выпустить на рынок восемь новых моделей авто. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Помимо восьми совершенно новых моделей автомобилей, компания проведет рестайлинг девяти текущих моделей. «Корпоративное развитие группы "АвтоВАЗ" направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года компания планирует выпустить восемь новых моделей и девять фейслифтов», — говорится в сообщении атвопроизводителя.

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На текущий момент предприятие выпускает пять моделей автомобилей: Lada Vesta, Lada Xray, Lada Largus, Lada 4х4 и обновленную Lada Granta в нескольких комплектациях.

Российский «АвтоВАЗ» входит в международный автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В России под началом концерна выпускаются автомобили четырех брендов, помимо Lada, это Renault, Nissan и Datsun. Ключевые производственные мощности автомобильного конгломерата расположены в Тольятти и Ижевске.

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