LADA стала одной из самых популярных в мире машин

Аналитическое агентство Focus2move опубликовало список самых продаваемых в мире автомобильных брендов.

Первую строчку в рейтинге занял японский бренд Toyota, продав 6,4 миллиона машин за прошедшие девять месяцев 2018 года. На втором месте — Volkswagen с 5,2 миллиона единиц, далее следует Ford с тиражом более четырех миллионов автомобилей.

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Российский бренд LADA оказался на 48-м месте в топ-50 мировых лидеров, улучшив свой показатель 2017 года на три позиции: с января по сентябрь «АвтоВАЗ» реализовал почти 286 тысяч автомобилей этой марки.

В 2017 году за 10 месяцев россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,57 триллиона рублей. В 2016-м за аналогичный период в России было продано машин на 13,5 процента меньше в стоимостном выражении.

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