Россияне потратили на автомобили полтора триллиона рублей

За десять месяцев с января по октябрь 2017 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,57 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что в прошлом году за аналогичный период в России было продано машин на 13,5 процента меньше в стоимостном выражении. Лидером по выручке стала японская марка Toyota. Она заработала с января по октябрь 169 миллиардов рублей, однако это на три процента меньше, чем в 2016-м.

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На втором месте корейская компания Kia с выручкой в размере 168 миллиардов за указанный период. За прошлый год она заработала на 40 процентов меньше. На третьей строчке расположилась российская Lada (135,3 миллиарда рублей).

В конце ноября сообщалось, что жители России за десять месяцев купили автомобили класса люкс на сумму 45 миллиардов рублей. В частности, в октябре россияне потратили на дорогие машины 4,4 миллиарда рублей. Первое место по популярности в данном сегменте занимает модель Mercedes-Benz S-класса.

