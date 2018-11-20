Запах в новых автомобилях испортят ради китайцев

Американский производитель автомобилей Ford вознамерился устранить «аромат новизны» в салонах новых машин из-за жалоб китайских покупателей. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания подала заявку на патент на «процесс ликвидации запаха», чтобы удовлетворить запросы клиентов из разных частей света. Для этого разработчики предлагают одновременно включить обогрев и кондиционер в автомобиле и оставить его на солнце с открытыми окнами до тех пор, пока запах не выветрится.

По информации издания, запах нового автомобиля раздражает китайских водителей сильнее, чем большой расход топлива. «Если это проблема, то мы, конечно, ее решим. Я думал, что всем нравится запах новой машины. На мойках даже продаются специальные ароматизаторы, чтобы его вернуть», — прокомментировал сотрудник Ford Зак Андерсон (Zach Anderson).

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Ford — четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования, в настоящее время — третий на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.

В марте вкусы китайцев взволновали западный масс-маркет: покупатели начали выбирать или очень дорогие люксовые марки, или совсем дешевые вещи. Так, например, представитель среднего ценового сегмента — британский ретейлер Marks & Spencer — был вынужден покинуть китайский рынок.

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