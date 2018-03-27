Вкусы китайцев взволновали западный масс-маркет

Покупатели одежды в Китае все чаще предпочитают или очень дорогие люксовые марки, или совсем недорогие вещи, говорится в исследовании газеты South China Morning Post.

Представители среднего ценового сегмента столкнулись со снижением интереса со стороны покупателей. Британский ретейлер Marks & Spencer был вынужден покинуть китайский рынок.

«Все, что не стоит дорого, не поднимает статус китайцев, их не интересует. Если только это не очень дешевые вещи», — цитирует издание Шона Рэйна, управляющего директора компании China Marketing Research. Второй причиной неудачи Marks & Spencer стала не удовлетворяющая вкусы китайцев линейка товаров. Она была «слишком пригородной, среднеклассовой и ориентированной на домохозяек Соединенного Королевства», — добавляет Рэйн.

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Это уже не первый провал успешной на западе сети на рынке КНР. В 2016 году страну покинул Asos, который в Европе и США нацелен на поколение миллениалов. В Китае же эта категория предпочитает дорогие бренды. При этом есть и примеры успешного присутствия на рынке КНР. Ретейлер Macy’s продолжает онлайн продажи, хотя не пробовал открывать в китайских городах свои магазины. А компания Forever 21 вернулась в оффлайн-торговлю, открыв универмаги в Пекине, Шанхае и Чаншу.

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