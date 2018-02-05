Amazon разозлил китайцев расизмом и оставил их без извинений

Интернет-магазин Amazon разозлил пользователей из Китая, выложив расистскую рекламную съемку костюмов в национальном китайском стиле, сообщает Medium.

Карнавальные костюмы на фотографиях представляют белокожие дети с европейскими чертами лица, которые пальцами растягивают свои веки к вискам, чтобы глаза казались узкими.

После протестов клиентов из Юго-Восточной Азии британское подразделение Amazon сняло с продажи два вида карнавальных костюмов, которые были представлены на сайте европейскими детьми-моделями. Однако официальных извинений со стороны представителей онлайн-ретейлера не последовало.

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В январе 2018 года онлайн-платформа Amazon сняла с продажи продукцию магазина Styleart за расизм. Магазин продавал детские футболки с надписью Slavery gets shit done («Рабство помогает достичь результата»).

В первую очередь на одежду обратили внимание представители благотворительной организации «Антирабство». Все модели на фотографиях — белые. Вся продукция продавца содержит эту надпись. Ее все еще можно купить в магазинах в США.

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