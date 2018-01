Американские женщины-политики надели траурные платья

Женщины из демократической партии США поддержали движение против харассмента Time’s Up («Время вышло»), сообщает Footwear News.

Демократки появились на официальном мероприятии State of the Union Address (ежегодном обращении президента США к конгрессу) исключительно в черных платьях и костюмах с черными аксессуарами. Они поддержали таким образом представителей киноиндустрии, которые основали движение Time’s Up в знак протеста против харассмента и сексуального насилия.

Фотографии политиков, размещенные в Twitter, вызвали недовольство пользователей. Так, юзер @Heyyoudrammie спросила, не хотят ли политики «заняться реальной работой, за которую им платят деньги», а @VKalaitzidis заявил, что «носить очень дорогую черную одежду куда проще, чем защищать тех, кто подвергся сексуальному насилию».

В начале января 2018 года гости прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» появились на ней в платьях и костюмах черного цвета. Таким образом они присоединились к движению Time's Up, направленному на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации в киноиндустрии.

Это движение возникло после того, как в октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Среди них были актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

