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06:54, 9 мая 2024Россия

В России заявили об уничтожении кадровой армии ВСУ

Депутат Шеремет: ВСУ теперь состоит в основном из мобилизованных и наемников

Фото: Marko Djurica / Reuters

Кадровая армия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) перестала существовать, теперь она в основном состоит из мобилизованных и наемников. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Сегодня с уверенностью можно говорить, что существовавшая до начала спецоперации кадровая армия на Украине уничтожена», — сообщил Шеремет. По его словам, поэтому президент Украины Владимир Зеленский и его окружение стремятся пригласить иностранных наемников в зону боевых действий, так как полагают, что таким образом смогут удержать власть.

Депутат подчеркнул, что к украинцам постепенно приходит осознание происходящего, поэтому желающих пожертвовать собой ради действующей власти становится все меньше.

Ранее украинские военные заявили, что ВС России стали применять гораздо больше БПЛА в зоне боевых действий. «Атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно», — рассказал командир ВСУ Лева в интервью телеканалу N-TV.

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      Александра Синицына
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