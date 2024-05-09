Военные ВСУ пожаловались на российские беспилотники

Украинские военные заявили, что ВС России стали применять гораздо больше БПЛА

Российские военные стали применять гораздо больше беспилотников в ходе боевых действий. Об этом заявил командир ВСУ по имени Лева в интервью телеканалу N-TV.

«Они (Россия) стали применять намного больше боевых беспилотников. Раньше такого не было. Вернее, атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно», — отметил он.

Командир ВСУ также подчеркнул разнообразие беспилотников. Один только «Ланцет» применяется сразу в нескольких модификациях с разным типом боевой части, отметил украинец.

В свою очередь, артиллерист Андрей Ставничий рассказал, что дроны зачастую не позволяют украинской артиллерии эффективно поддерживать войска на поле боя. По его словам, у ВС РФ «огромное количество беспилотников Zala и "Орлан"». Ставничий назвал российские дроны проблемой.

Ранее сообщалось, что российские разведывательные дроны научились преодолевать украинскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и массово залетают в тыл ВСУ.

Как утверждалось, разведывательные дроны могут залетать на 100 километров от линии фронта. Об этом свидетельствует ракетный удар по военному аэропорту возле Днепра, который был снят беспилотником.

