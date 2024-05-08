Российские дроны научились залетать в тыл ВСУ незамеченными для РЭБ

Российские разведывательные дроны научились преодолевать украинскую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и массово залетают в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстояние от 30 до 100 километров. Об этом сообщило издание «Радио Свобода» (признана в России нежелательной организацией и включена в реестр иноагентов) со ссылкой на военных экспертов.

«Орлан, Zala и Supercam залетают в глубь позиций ВСУ на 30-50 километров, наводя на цель ракеты и артиллерию. Орланы корректируют дальнобойные снаряды Краснополь, Zala — дроны-камикадзе Ланцет, а Supercam — ракеты Искандер и дальнобойные ракетные системы залпового огня (РСЗО) типа Смерч или Торнадо-С», — заявил изданию представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Андрей Рудык.

Российские разведывательные дроны могут залетать на 100 километров от линии фронта. Об этом свидетельствует ракетный удар по военному аэропорту возле Днепра, который был снят беспилотником.

Военные ВСУ говорят, что у систем противовоздушной обороны не хватает боеприпасов, чтобы сбивать сотни российских дронов. При этом беспилотники пролетают незамеченными для систем РЭБ, потому как теперь они могут автоматически выстраивать маршруты в режиме полной радиотишины.

По мнению украинских военных, в дальнейшем системы РЭБ будут малоэффективны, потому как для уничтожения дронов понадобятся средства прямого поражения дронов, такие как самонаводящиеся мини-ракеты.

Ранее в «Укроборонпроме» заявили, что украинское производство беспилотников догнало российское.