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14:24, 8 мая 2024Бывший СССР

На Украине похвалились количеством выпускаемых дронов

«Укроборонпром» заявил, что украинское производство дронов догнало российское

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина догнала Россию по количеству производимых дронов-камикадзе, утверждает директор акционерного общества «Укроборонпром» Герман Сметанин. Об этом он рассказал в интервью Армияinform.

По словам Сметанина, в 2024 году Украина догнала Россию по количеству произведенных дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других беспилотников.

За год объемы производства военной техники на Украине, как утверждает директор «Укроборонпрома», выросли втрое. Кроме того, Киев нарастил производство боеприпасов.

Украина, считает он, может производить больше оружия, но мешает дефицит государственных средств. Сколько именно беспилотников и боеприпасов производится, Сметанин не уточнил.

Ранее сообщалось, что Латвия подготовила первую партию дронов к поставке на Украину. Возглавляемая республикой группа, состоящая из 14 государств, планирует поставить Киеву миллион беспилотников к 24 февраля 2025 года.

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      Алевтина Запольская
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