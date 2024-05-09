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07:13, 9 мая 2024Экономика

В России высказались о возможных реформах налоговой системы

Депутат Кирьянов: расчет налога должен быть основан на социальной справедливости
 Артем Кирьянов

 Артем Кирьянов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказался о возможных реформах налоговой системы, которые, как ранее заявил исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов, станут предметов дискуссии между правительством, Думой и общественниками. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что донастройка системы расчета налогов должна быть основана на принципе социальной справедливости.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы с бизнесом и Думой.

«Донастройка налоговой системы — это прямое поручение президента Госдуме и правительству, которое мы, естественно, будем выполнять. Донастройка будет производиться в рамках спектра большей социальной справедливости. Мы ожидаем широкую дискуссию с привлечением не только субъектов права и законодательной инициативы, (…) но и экспертов, общественности, деловых организаций. Такое обсуждение состоится в ближайшее время и будет носить конструктивный характер», — подчеркнул Кирьянов.

Мы должны обеспечить вхождение человека в бизнес на максимально льготных условиях, если он хочет заниматься бизнесом. Мы должны обеспечить возможность расширения бизнеса, переход от малого к среднему бизнесу и не составлять им проблем, в том числе не подталкивать предпринимателей к совершению уголовных преступлений — неуплате налогов или дроблению бизнеса

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

В марте президент Владимир Путин выступил с идеей введения прогрессивной системы налогообложения в России. По словам российского лидера, целью изменений является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

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В числе планируемых шагов Путин назвал снижение налогового бремени для многодетных семей. Президент объяснил, что стабильность системы налогообложения будет важна в том числе и для бизнеса, представители которого просят определиться с ее параметрами и больше не корректировать. Правительство и российские депутаты должны в ближайшее время подготовить соответствующие предложения, сказал он.

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      Кирилл Садовский
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