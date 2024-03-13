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08:16, 13 марта 2024Экономика

Путин назвал цели введения прогрессивного налогообложения в России

Путин: россияне нормально отнесутся к введению прогрессивного налогообложения
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhael Klimentyev / Kremlin Pool Global Look Press

В российском обществе нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере, которые приведут к введению прогрессивного налогообложения, рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, детали изменений еще предстоит проработать, а целью их является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

В числе планируемых шагов Путин назвал снижение налогового бремени для многодетных семей. Президент объяснил, что стабильность системы налогообложения будет важна в том числе и для бизнеса, представители которого просят определиться с ее параметрами и больше не корректировать. Правительство и российские депутаты должны в ближайшее время подготовить соответствующие предложения, сказал он.

В ходе недавнего обращения к Федеральному собранию Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

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      Дмитрий Воронин
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