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06:33, 8 мая 2024Экономика

В России анонсировали дискуссию об изменениях налоговой системы

Силуанов: Минфин обсудит изменения налоговой системы с бизнесом и Думой
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Минфин на следующей неделе обсудит изменения налоговой системы с бизнесом и Думой. О старте дискуссии рассказалРИА Новости исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.

«Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — ответил Силуанов на вопрос, есть ли уже конкретные предложения по изменению налогообложения в стране.

Предполагается, что изменения в налоговое законодательство Госдума сможет внести в текущую весеннюю сессию.

Накануне, 7 мая, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что бизнес согласен с идеей создания более справедливой системы налогообложения, однако предлагает поднять налоги только на неинвестируемую часть прибыли.

С идеей введения прогрессивной системы налогообложения в России выступил президент Владимир Путин. По его словам, целью изменений является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

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      Марина Совина
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