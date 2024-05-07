Повышение налогов предложили увязать с одним показателем

Налоги для бизнеса предложили поднять только на неинвестируемую часть прибыли

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласен с планами создания более справедливой системы налогообложения и при этом считает правильным реализовать этот принцип за счет увеличения ставки налога только для той части прибыли, которая бизнесом не инвестируется. Об этом со ссылкой на интервью главы организации Александра Шохина телеканалу «Россия 24» сообщает «Интерфакс».

Президент РСПП назвал очень важным, чтобы повышение налогов не затронуло показатель инвестиционной деятельности. «А вот повышения налогов, налога на прибыль, например, должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется в виде дивидендов, доходов акционеров и так далее», — сказал он.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Шохин отмечал, что дифференциация НДФЛ назрела, но ее следует увязать с получением вычетов, например, теми, кто инвестирует в долгосрочные ценные бумаги.

В ходе обращения к Федеральному собранию глава государства предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

Позднее президент подтвердил, что речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения, указав, что целью изменений является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», стоящих перед страной. По словам министра финансов Антона Силуанова, одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций. В свою очередь глава ФНС уточнил, что конкретные параметры обновленной налоговой системы РФ могут одобрить уже в июне 2024 года.