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15:33, 21 марта 2024Экономика

В России заявили о недостаточности просто повысить ставки налога

Шохин: налоговые изменения в России нужно увязать с инвестиционными вычетами
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дифференциация НДФЛ назрела, но ее следует увязать с получением вычетов, например, теми, кто инвестирует в долгосрочные ценные бумаги. Такое мнение на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Как сообщает ТАСС, он отметил, что в этом вопросе «недостаточно просто повысить ставки».

По словам Шохина, речь в связи с планирующимися изменениями налоговой системы идет о достаточно обширной, серьезной работе. «Здесь много аспектов, в которых мы хотели бы поучаствовать», — сказал президент РСПП, указав, что в организации хотели бы поработать над ними вместе с кабмином и депутатами.

Ранее Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива главы государства подразумевала в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан.

В связи с этим в правительстве начали прорабатывать повышение НДФЛ. Конкретные параметры пока неизвестны. По некоторым данным, речь может идти о повышении налога для заработков от миллиона рублей в год.

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      Дмитрий Воронин
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