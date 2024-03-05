Россиянам собрались повысить ключевой налог

«Ведомости»: власти России начали прорабатывать повышение НДФЛ

В правительстве России начали прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что этими вопросами занимаются в Министерстве финансов (Минфине) с конца 2023 года. Снижать действующую ставку НДФЛ власти не намерены. Сейчас она находится на уровне в 13 процентов для граждан, чей доход составляет менее 5 миллионов рублей в год. Для тех, чьи доходы выше этой планки, ставка составляет 15 процентов. Речь идет о намерении властей поднять ставки по НДФЛ, однако конкретные величины собеседники газеты раскрывать не стали.

Еще один блок фискальных изменений может коснуться налоговых льгот. Планируется, что их смогут получить граждане с более низкими доходами. Льготы могут предоставить также компаниями по налогу на прибыль. Как отмечается, это может произойти в случае, если фирмы осуществляют капитальные вложения, заключили источники.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива президента подразумевала в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан.