Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:23, 5 марта 2024Экономика

Россиянам собрались повысить ключевой налог

«Ведомости»: власти России начали прорабатывать повышение НДФЛ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В правительстве России начали прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Уточняется, что этими вопросами занимаются в Министерстве финансов (Минфине) с конца 2023 года. Снижать действующую ставку НДФЛ власти не намерены. Сейчас она находится на уровне в 13 процентов для граждан, чей доход составляет менее 5 миллионов рублей в год. Для тех, чьи доходы выше этой планки, ставка составляет 15 процентов. Речь идет о намерении властей поднять ставки по НДФЛ, однако конкретные величины собеседники газеты раскрывать не стали.

Еще один блок фискальных изменений может коснуться налоговых льгот. Планируется, что их смогут получить граждане с более низкими доходами. Льготы могут предоставить также компаниями по налогу на прибыль. Как отмечается, это может произойти в случае, если фирмы осуществляют капитальные вложения, заключили источники.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива президента подразумевала в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Следовало бы выдворить». Медведев призвал выслать из России отказавшихся от встречи с Лавровым послов ЕС

      Москвичам рассказали о погоде 8 марта

      Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении льва на 14-летнюю россиянку

      Собачка откусила и проглотила пенис хозяина

      Россиянин описал дешевую столовую в Казахстане фразой «люди идут толпами»

      В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

      Шефа Пентагона обвинили во лжи о войне России с НАТО

      Три беспилотника пытались атаковать российский регион

      Россиянам собрались повысить ключевой налог

      Стало известно о желании американцев заключить мир с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше