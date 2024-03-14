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15:30, 14 марта 2024Экономика

Некоторых россиян призвали освободить от одного налога

Экономист Калашников: зарплаты ниже 50 тысяч рублей нужно освободить от НДФЛ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Экс-министр труда РФ, экономист Сергей Калашников призвал освободить граждан с зарплатами менее 50 тысяч рублей от уплаты НДФЛ, а для более обеспеченных ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Его мнение приводит НСН.

При этом эксперт отметил, что при повышении налога для заработков от миллиона рублей в год, «по низкой границе, проходящей по средней официальной зарплате», дело из-за чрезмерной нагрузки на работодателей может дойти до выплат в конвертах. Также Калашников считает, что для зарплат от 50 до 80 тысяч рублей налог должен быть ниже нынешних 13 процентов, увеличиваясь для самых богатых.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «вполне приемлемыми» предложения повысить НДФЛ с указанной суммы, писала «Парламентская газета». В свою очередь первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов указал, что под определение «богатых» и «сверхбогатых» россиян, на которых должна прийтись нагрузка планируемых налоговых изменений, могут попасть люди, зарабатывающие от 15 миллионов и 50 миллионов рублей в год соответственно.

В интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, глава государства подтвердил планы введения в стране прогрессивного налогообложения, указав, что их целью является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», стоящих перед страной.

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      Дмитрий Воронин
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