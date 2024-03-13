В Госдуме рассказали о нужном для повышения налога размере заработков богатых

Депутат Госдумы Щапов назвал заработок богатых для увеличения налогообложения

Под определение «богатых» и «сверхбогатых» могут попасть люди, зарабатывающие от 15 миллионов и 50 миллионов рублей в год соответственно, считает первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов, высказавшийся за то, чтобы именно на таких граждан прежде всего пришлась нагрузка от планирующихся в РФ налоговых изменений. Его мнение приводит «Газета.Ru».

В парламенте ждут предложений правительства о прогрессивном налогообложения, но важно, чтобы в результате его введения не стали платить больше россияне с небольшими доходами, отметил депутат.

По словам Щапова, для определения более состоятельных граждан есть и другие подходы. Например, оценка возможности человека вкладывать свои средства в предметы роскоши, инвестировать в недвижимость, а также в бизнес.

В интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, опубликованном 13 марта, глава государства подтвердил планы введения в стране прогрессивного налогообложения, указав, что их целью является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», стоящих перед страной.