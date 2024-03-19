В России призвали закрыть лазейки для неуплаты НДФЛ

Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле

Министерство финансов России знает о существующих сейчас схемах налоговой оптимизации в интернет-торговле и для неуплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), и призывает закрыть такие лазейки. Об этом в ходе выступления на коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, его слова приводит РИА Новости.

Он признал, что существует большая проблема с онлайн-площадками, и в целях более справедливого взимания налогов нужно устранить возможные механизмы оптимизации. Сазанов также упомянул о необходимости выровнять условия работы традиционной розницы и интернет-торговли.

Заместитель министра финансов также упомянул и об аналогичных проблемах с налоговой оптимизацией в части НДФЛ. Сазанов напомнил, что задачи в части повышения справедливости налогообложения были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным и должны быть решены.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заявил, что поступление налогов в бюджетную систему России вырастет в 2024 году на 12 процентов (5,7 триллиона рублей), а их общий объем составит 52,5 триллиона. При этом поступления в федеральный бюджет вырастут на 20 процентов, до 23,6 триллиона рублей, а в региональные — на 1 процент, до 16,8 триллиона.

По прогнозам службы, поступления от НДФЛ по повышенной ставке в 15 процентов (при базовой в 13 процентов) в 2024 году вырастут на 75 процентов, до 280 миллиардов рублей. Сейчас по такой ставке облагаются доходы физлиц, превышающие пять миллионов рублей в год.