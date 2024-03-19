В России оценили ожидаемый рост налоговых поступлений

В РФ ожидают роста поступления налогов в бюджетную систему в 2024 году на 12 %

Поступление налогов в бюджетную систему России вырастет в 2024 году на 12 процентов (5,7 триллиона рублей), а их общий объем составит 52,5 триллиона, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Его оценку приводит «Интерфакс».

Ожидается, что поступления в федеральный бюджет вырастут на 20 процентов, до 23,6 триллиона рублей, а в региональные — на 1 процент, до 16,8 триллиона, а объем поступлений страховых взносов в размере 12,1 триллиона рублей окажется на 14 процентов выше, чем в прошлом году.

В сентябре 2023 года замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал на расширенной коллегии ФНС, что налоговые поступления в бюджет вырастут в 2024-м на 14 процентов. По его словам, добиваться достижения этой цели решено за счет «упора на администрирование».

В ходе недавнего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

