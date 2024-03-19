Поступления от повышенного налога вырастут в России

Поступления от НДФЛ по ставке 15 % вырастут в РФ в 2024 году на 120 млрд руб.

Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке в 15 процентов (при базовой в 13 процентов) в 2024 году вырастут на 75 процентов, до 280 миллиардов рублей, следует из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомились РИА Новости.

Сейчас по такой ставке облагаются доходы физлиц, превышающие пять миллионов рублей в год. Дополнительные средства, объем которых увеличится в этом году на 120 миллиардов рублей, направляются в федеральный бюджет и используются для финансирования лечения тяжелобольных детей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил настроить дифференцированную систему налогообложения. В частности, он призвал устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Инициатива президента подразумевала в том числе повышение налоговых ставок для богатых граждан.

В связи с этим в правительстве уже начали прорабатывать повышение НДФЛ. Конкретные параметры пока неизвестны. По некоторым данным, речь может идти о повышении налога для заработков от миллиона рублей в год.

