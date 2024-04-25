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20:56, 25 апреля 2024Экономика

В России назвали сроки принятия налоговых изменений

Глава ФНС: новые параметры налоговой системы могут принять в июне 2024 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Конкретные параметры обновленной налоговой системы РФ могут одобрить уже в июне 2024 года. Такие сроки назвал в эфире Первого канала руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает ТАСС.

По словам главы ФНС, в середине мая параметры изменений уже «будут открыты», и в начале лета их могут принять при наличии консенсуса.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

Впоследствии глава государства уточнил, что запланированные корректировки должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес. Министр финансов страны Антон Силуанов подчеркнул, что необходимость «налоговой донастройки» в России назрела, а одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций.

ЖЗЛ
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      Дмитрий Воронин
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