Путин назвал цель налоговых изменений

Путин назвал целью налоговых изменений более справедливое распределение нагрузки

Запланированные в РФ налоговые изменения должны обеспечить более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, сейчас власти работают над донастройкой налоговой системы, готовятся предложения. Правительство обсуждает их с регионами, общественными объединениями и депутатами.

В ходе обращения к Федеральному собранию Путин предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Отмечалось, что помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

Позднее президент подтвердил, что речь идет о введении прогрессивной шкалы налогообложения, указав, что целью изменений является построение системы, которая позволит получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач», стоящих перед страной.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций. Он отметил, что необходимость «налоговой донастройки» в России назрела.