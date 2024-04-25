В правительстве заявили о необходимости донастройки налогов

Глава Минфина Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы

В России назрела необходимость донастройки налоговой системы, правительство намерено обсудить ее с бизнесом в середине мая, чтобы принять уже в весеннюю сессию Госдумы. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил министр финансов страны Антон Силуанов, передает РБК.

Глава Минфина не уточнил, какие изменения власти намерены внести, хотя подчеркнул, что одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций. В том числе речь идет о механизме налогового вычета.

В конце прошлого года Силуанов утверждал, что бюджет не требует изменений налоговой системы. Однако в феврале, комментируя послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, министр указывал на необходимость «сделать более справедливое налогообложение» и анонсировал работу по этому вопросу.

В начале марта СМИ сообщали о проработке изменений в налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), налоге на прибыль и налоговых льготах. В своем выступлении Путин указывал на необходимость перераспределить налоговое бремя таким образом, чтобы те, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, платили больше.

Ранее стало известно, что на встрече с Путиным в рамках съезда РСПП предприниматели хотят в том числе обсудить налоговые льготы, заморозку фискальной нагрузки со следующего года и смягчение экспортной пошлины, которая зависит от курса российской валюты.