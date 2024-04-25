Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:23, 25 апреля 2024Экономика

В правительстве заявили о необходимости донастройки налогов

Глава Минфина Силуанов заявил о необходимости донастройки налоговой системы
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России назрела необходимость донастройки налоговой системы, правительство намерено обсудить ее с бизнесом в середине мая, чтобы принять уже в весеннюю сессию Госдумы. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил министр финансов страны Антон Силуанов, передает РБК.

Глава Минфина не уточнил, какие изменения власти намерены внести, хотя подчеркнул, что одной из ключевых задач реформы является создание благоприятных условий для инвестиций. В том числе речь идет о механизме налогового вычета.

В конце прошлого года Силуанов утверждал, что бюджет не требует изменений налоговой системы. Однако в феврале, комментируя послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию, министр указывал на необходимость «сделать более справедливое налогообложение» и анонсировал работу по этому вопросу.

В начале марта СМИ сообщали о проработке изменений в налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), налоге на прибыль и налоговых льготах. В своем выступлении Путин указывал на необходимость перераспределить налоговое бремя таким образом, чтобы те, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, платили больше.

Ранее стало известно, что на встрече с Путиным в рамках съезда РСПП предприниматели хотят в том числе обсудить налоговые льготы, заморозку фискальной нагрузки со следующего года и смягчение экспортной пошлины, которая зависит от курса российской валюты.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Делегаты Всебелорусского собрания утвердили новую военную доктрину страны

      Пилот сделал предложение стюардессе во время полета под аплодисменты пассажиров

      Украинского блогера задержали за призыв сопротивляться военкомам с арматурой

      Билли Айлиш рассказала о тяжелой депрессии

      Раскрыты личные проблемы участника «Голоса» Кунгурова незадолго до трагедии

      Стало известно о прибытии силовиков в блокированную «русской общиной» школу

      Критик сравнил творчество новой Глюк'оZы и SHAMAN

      Российский осужденный напал с осколком стекла на силовика и получил новый срок

      Россиянам развеяли миф об одном продукте для похудения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше