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06:30, 9 мая 2024Наука и техника

6G позволит общаться с помощью голограмм

Создана 6G-антенна, которая позволит общаться через голограммы

Фото: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Международный коллектив ученых спроектировал первую в мире антенну 6G. Описание изобретения опубликовано в журнале IEEE Open Journal of Antennas and Propagation.

Специалисты рассказали, что созданная ими динамическая метаповерхностная антенна (DMA) может обеспечивать достаточную скорость для быстрой передачи гигантского объема данных. Авторы исследования отмечают, что смогут разогнать скорость 6G до такой степени, что она будет «в тысячи раз» быстрее 5G.

В том числе новая антенна позволит создавать реалистичные голограммы и использовать их для общения между людьми. Антенна управляется мини-процессором с цифровым кодированием, который по своему существу работает как высокоскоростная программируемая вентильная матрица (FPGA).

Процессор способен доставлять сигнал 6G в диапазоне миллиметровых волн 60 гигарец, который во многих странах мира зарезервирован для промышленных, медицинских и научных приложений. Авторы исследования отметили, что скорость передачи данных настолько велика, что позволит сделать связь через голограммы удобным и жизнеспособным способом коммуникации.

Ожидается, что спецификации 6G будут выбраны и озвучены в 2028 году. Внедрение связи шестого поколения в коммерческих масштабах состоится не раньше 2030 года.

В начале апреля стало известно, что китайские компании добавят в свои новые смартфоны поддержку стандарта 5.5G. Он считается переходным стандартом между 5G и 6G.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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