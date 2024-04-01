В китайских смартфонах появится 5.5G

GizmoChina: Xiaomi добавит в смартфоны поддержку переходного стандарта 5.5G

Компания Xiaomi добавит в свои новые смартфоны поддержку стандарта 5.5G. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

По словам специалистов, 5.5G, также известный как 5G-A, считается «мостом» между 5G и 6G. Переходной стандарт обеспечит десятикратное увеличение скорости загрузки, превышающей десятки гигабит в секунду, и меньшую задержку.

Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что одними из первых поддержку 5.5G в свои смартфоны добавит корпорация Xiaomi. Также известно о том, что новый стандарт будет доступен в устройствах Oppo. Специалист объяснил, что новые возможности появятся на девайсах, основанных на процессорах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTak Dimensity 9300.

Также авторы GizmoChina рассказали о появлении функции спутниковой связи на смартфонах Xiaomi. Кроме того, подобный способ передачи данных должны добавить в автомобили бренда SU7. Обмен информации посредством спутников уже поддерживают электрокары Geely — в частности, модели Zeekr 001 FR и Zeekr 007.

В конце марта корпорация Xiaomi начала официальные продажи первого электрокара SU7. Базовую версию модели с запасом хода 700 километров оценили в 215,9 тысячи юаней, или около 2,8 миллиона рублей.