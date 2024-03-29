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14:08, 29 марта 2024Наука и техника

Xiaomi начала продажи первого электромобиля

Минимальная стоимость электромобиля Xiaomi SU7 составит 2,8 миллиона рублей

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская корпорация Xiaomi начала официальные продажи первого электрокара SU7. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Компания выпустила модель Super Ultra 7 (SU7) в трех версиях. Автомобиль в базовой комплектации получил аккумулятор емкостью 73,6 киловатт-часа, запас хода 700 километров и задний привод. Стоимость машины составит 215,9 тысячи юаней (около 2,8 миллиона рублей).

Электромобиль в средней комплектации имеет батарею емкостью 94,3 киловатт-часа, запас хода 830 километров и задний привод. Модель стоит 245,9 тысячи юаней, или около 3,2 миллиона рублей. Наконец, топовая версия SU7, получившая аккумулятор емкостью 101 киловатт-час, запас хода 800 километров и полный привод, оценена в 299,9 тысячи юаней, или около 3,9 миллиона рублей.

Опционально электрокар можно будет оснастить продвинутой системой помощи водителю. Версия Pilot Pro будет иметь камеры и чип Nvidia Drive Orin, обрабатывающий данные. Максимальная модификация Pilot Max также получит лидар и поддержку городской функции автономного вождения.

Xiaomi SU7 выставили на продажу в 59 салонах в 29 городах Китая. Поставки начнутся в конце апреля. Кроме автомобилей, потребители смогут приобрести комплекты домашней зарядки мощностью 7 или 11 киловатт. О глобальных продажах первого электрокара Xiaomi не сообщается.

В конце февраля Xiaomi представила на выставке MWC 2024 в Барселоне первый автомобиль. Электрокар SU7 описали как «производительный седан».

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      Андрей Ставицкий
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