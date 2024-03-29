Xiaomi начала продажи первого электромобиля

Минимальная стоимость электромобиля Xiaomi SU7 составит 2,8 миллиона рублей

Китайская корпорация Xiaomi начала официальные продажи первого электрокара SU7. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Компания выпустила модель Super Ultra 7 (SU7) в трех версиях. Автомобиль в базовой комплектации получил аккумулятор емкостью 73,6 киловатт-часа, запас хода 700 километров и задний привод. Стоимость машины составит 215,9 тысячи юаней (около 2,8 миллиона рублей).

Электромобиль в средней комплектации имеет батарею емкостью 94,3 киловатт-часа, запас хода 830 километров и задний привод. Модель стоит 245,9 тысячи юаней, или около 3,2 миллиона рублей. Наконец, топовая версия SU7, получившая аккумулятор емкостью 101 киловатт-час, запас хода 800 километров и полный привод, оценена в 299,9 тысячи юаней, или около 3,9 миллиона рублей.

Опционально электрокар можно будет оснастить продвинутой системой помощи водителю. Версия Pilot Pro будет иметь камеры и чип Nvidia Drive Orin, обрабатывающий данные. Максимальная модификация Pilot Max также получит лидар и поддержку городской функции автономного вождения.

Xiaomi SU7 выставили на продажу в 59 салонах в 29 городах Китая. Поставки начнутся в конце апреля. Кроме автомобилей, потребители смогут приобрести комплекты домашней зарядки мощностью 7 или 11 киловатт. О глобальных продажах первого электрокара Xiaomi не сообщается.

В конце февраля Xiaomi представила на выставке MWC 2024 в Барселоне первый автомобиль. Электрокар SU7 описали как «производительный седан».