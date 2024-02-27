Xiaomi показала свой первый автомобиль

Автомобиль Xiaomi SU7 имеет запас хода 800 километров и быструю зарядку

Китайская корпорация Xiaomi представила на выставке MWC 2024 в Барселоне свой первый автомобиль. Об этом сообщает издание CNET.

Модель SU7 была анонсирована в Китае в конце 2023 года, сейчас фирма представила электрокар глобально. Автомобиль имеет спортивный дизайн — в Xiaomi описали его как «производительный седан», четыре двери и полностью электрическую трансмиссию. SU7 оснащен электродвигателями, которые обеспечивают разгон до 100 километров в час за 2,78 секунды.

На выставке электромобиль впервые показали журналистам. В Xiaomi отметили, что машина имеет аккумулятор емкостью 101 киловатт-час и запас хода до 800 километров. Специалисты корпорации заявили, что платформа, на которой построен SU7, может оснащаться батареей 150 киловатт-час — в таком случае запас хода электрокара составит до 1100 километров. Кроме того, автомобиль поддерживает быструю зарядку.

Машина оснащена радарами и датчиками для автономного вождения, проекционный дисплей для водителя и 16-дюймовый информационно-развлекательный экран для пассажиров. Стоимость автомобиля Xiaomi и сроки выхода на рынок не раскрываются.

Ранее журналисты издания Jiemian News выяснили, что Xiaomi SU7 будет стоить минимум 250 тысяч юаней, или около 3,2 миллиона рублей. Максимальная модель обойдется почти в 5 миллионов рублей.