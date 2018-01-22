Мария Захарова рассказала о своей манхэттенской шубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Facebook-аккаунте пост с фотографиями манекенов в шубах с леопардовым принтом, сделанными в Нью-Йорке, и сообщила, что носит такую же.

Захарова рассказала о том, как шла пешком по Манхэттену в леопардовой верхней одежде. «Сначала свернула на Мэдисон авеню, потом перешла на Пятую. Каково же было мое удивление, когда я увидела — смотрите прикрепленные к посту фотографии — в витринах Louis Vuitton, Miu Miu, D&G и многих других магазинов "первой линии"... "мою шубу", кстати, российского производства», — поделилась она.

По ее словам, есть два варианта произошедшего. «Либо за ночь представленные в Нью-Йорке мировые бренды срочно обновили ассортимент для поддержки моего недавнего поста, либо витрины были взломаны русскими хакерами. Ничего другого предположить ведь невозможно?» — пошутила Захарова, попросив подобные догадки оставить при себе.

Ранее дипломат поделилась диалогом с американкой, которая не поверила Захаровой, что она русская. «Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала, — настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен!» — процитировала она незнакомку, которая «с восхищением» рассматривала официального представителя российского МИД.

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