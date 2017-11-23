Шубу из козы продадут за 9,5 тысяч долларов

Бренд visvim представил новую капсульную коллекцию одежды и аксессуаров, которая будет продаваться в «Черную Пятницу», сообщает Hypebeast.

В капсульную линию вошли футболки из «состаренного» трикотажа с принтом в виде американского флага, лоскутный ватный шарф и короткая белая шуба из меха монгольской козы с накладными карманами из женской коллекции бренда — WMV. Стоимость шубы составит 9 440 долларов, футболок — 370 долларов, шарфа — 390 долларов. Капсульная коллекция поступит в продажу в нью-йоркском pop-up магазине бренда в «Черную пятницу», 24 ноября.

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Ранее сообщалось, что производители одежды и экипировки для экстремального спорта Supreme и Independent Truck Company выпустили совместную капсульную коллекцию, в которую вошли нейлоновый анорак, бомбер на флисовой подкладке с воротником из искусственного меха, бейсболки, тренировочные трикотажные брюки, футболки с длинными и короткими рукавами с нашивками с логотипами брендов. Также представлена клетчатая «рубашка дровосека» в красной либо серой гамме со стеганой подкладкой и нашивкой на спине, на которой значится Fuck the Rest (в примерном переводе: «Пошли остальных подальше»).

Бренд visvim основан в 2000 году японским дизайнером Хироки Накамурой (Hiroki Nakamura). Марка специализируется на производстве мужской верхней одежды с утеплителем Gore-Tex, кимоно с натуральной окраской индиго и кроссовок в ретро-стиле. Женская линия бренда под названием WMV была запущена в 2013 году.