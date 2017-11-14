Supreme выпустил рубашку дровосека с матерным лозунгом

Производители одежды и экипировки для экстремального спорта Supreme и Independent Truck Company выпустили совместную капсульную коллекцию, сообщает Highsnobiety.

В линейку вошли нейлоновый анорак, бомбер на флисовой подкладке с воротником из искусственного меха, бейсболки, тренировочные трикотажные брюки, футболки с длинными и короткими рукавами с нашивками с логотипами брендов. Также представлена клетчатая «рубашка дровосека» в красной либо серой гамме со стеганой подкладкой и нашивкой на спине, на которой значится Fuck the Rest (в примерном переводе: «Пошли остальных подальше»).

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Коллекция будет продаваться в магазинах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Париже, а также в онлайн-магазине с 16 ноября.

Ранее сообщалось, что бренд Supreme совместно с французским модным домом Louis Vuitton выпустил игрушечного голубого медведя в футболке. Его продадут с аукциона на Ebay, вырученные средства перечислят на благотворительность.