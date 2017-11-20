Бурятская мода снова фраппировала общественность

В столице Бурятии Улан-Удэ прошла неделя моды Baikal Fashion Week-2017, на которой местные, а также монгольские дизайнеры и ретейлеры представили более 30 линий одежды для женщин, мужчин и детей, сообщает Буряад Yнэн.

Дизайн одежды, головных уборов и аксессуаров в коллекциях некоторых модельеров был навеян традиционным бурятским костюмом. Например, в одной из коллекций массивные головные уборы, напоминающие рога, украшали подвески из металла и бусин, называемые даруулгын huuхэ, а другой дизайнер показал халаты-дэгэлы из ярких тканей. Национальные мотивы оценили не все зрители. Так, один из комментаторов на сайте infpol.ru заметил, что «рога выбесили»; другой обвинил модельеров в пропаганде гомосексуальности.

Кроме национальных мотивов, в коллекции вечерней одежды модельеры использовали китайские символы Пяти Благ и греческий меандр, а также дополнили платья высокими ажурными украшениями для прически.

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Необычные аксессуары и обувь бурятских дизайнеров вызывают интерес пользователей сети уже не впервые. Так, в ноябре 2017 года интерес вызвала реклама модных унтов бурятской компании «Дулаан». На видео главный герой под аккомпанемент культовой композиции Smoke On The Water хвастается новой обувью перед товарищами, выполняя различные трюки.