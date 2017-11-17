На Арбате открылся магазин с модными тюремными телогрейками

Российский бренд модной одежды «Олово» открыл монобрендовый магазин на Арбате. Об этом сообщается на сайте бренда.

В ассортименте марки — одежда, стилизованная под советскую униформу. Бестселлер бренда — телогрейки нескольких оттенков. Кроме того, предлагаются офицерские шинели для мужчин и женщин, олимпийки в стиле ретро с надписью «СССР», куртки танкиста, брюки-галифе, гимнастерки из кожи, палубные ботинки, тропические панамы и аксессуары.

Олово — российский бренд, создающий одежду на основе униформы Вооруженных Сил СССР. Одежда производится на фабриках, расположенных на территории Восточной Европы с использованием качественных тканей, в том числе британского вощеного хлопка, и японской фурнитуры. Бренд принимает участие в международных трейд-шоу, в том числе Selvedge Run в Берлине.