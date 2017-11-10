Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку

Пользователям онлайн-платформы Etsy предложили купить рождественский свитер с карманом для бутылки вина. Объявление опубликовано на сайте компании.

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«Взгляните на этот уродливый рождественский свитер! Он создан для того, чтобы держать ваше вино», — гласит описание товара. Оранжевая вязаная кофта украшена вышитыми цветами, а на груди имеется карман в виде рождественского носка, по размеру подходящий под бутылку вина. Цена свитера — 43,99 долларов. Вышивка ручная.

Отмечается также, что кофта женская, но при желании ее может надеть и худой мужчина.

Etsy — онлайн-платформа электронной коммерции, специализирующаяся на изделиях ручной работы, винтажных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска.