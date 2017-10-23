Россияне захотели купить свитер «танцующего миллионера»

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в полосатом свитере с принтом головы тигра.

Россияне задались вопросом, где можно купить такой свитер. В частности, пользователь k_o_s_t_i_n_a прямо спросил: «Скажите, пожалуйста, где купить такую кофту?» Понравилась россиянам и расцветка свитера. «Какой оригинальный полосатик!» — написал пользователь 17111981helga. Прозвучали и предположения, что одежда была создана специально по заказу Вакки. Европейские пользователи соцсети в большинстве своем ошибочно опознали свитер как продукцию марки Kenzo.

Надетый на Вакки белый свитер с горизонтальными голубыми полосками из 100-процентной шерсти входит в коллекцию Angry Cat итальянского дома Gucci. Цена такого свитера в Италии составляет 790 евро; в России — около 63 тысяч рублей. Это не самая дорогая модель в линейке — например, такой же свитер, но в радужной расцветке, обойдется уже в 1,8 тысячи евро.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, и публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.