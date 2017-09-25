«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в шляпе и майке с дыркой на груди. В комментариях пользователи раскритиковали его образ.

За день снимок собрал более 689 тысяч лайков (на момент написания новости). «Как бомжара в драной майке», — отметил один из русскоязычных подписчиков Вакки. Другие заявили, что мужчина выглядит одиноким и старым.

😉 #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Sep 23, 2017 at 9:08am PDT

«Шляпа как у моего деда, только эта стоит, наверно, как самолет», — предположил еще один пользователь.

20 сентября Джанлука Вакки опубликовал фото, на котором предстал в необычно скромном образе. В комментариях к фотографии фолловеры написали «на дедушку стал похож», «старичок».

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.