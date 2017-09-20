Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой предстал в необычно скромном образе.

Bye bye Paris😉 #gvlifestyle A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Sep 19, 2017 at 11:08am PDT

Стоящий на парижской улице Вакки одет в бейсбольную куртку, потертые черные джинсы и серую кепку. При этом его борода полностью седа, в отличие от более ранних фотографий. Поклонники Вакки раскритиковали его новый стиль. В частности, русскоязычные пользователи в комментариях к фотографии написали «на дедушку стал похож», «старичок». В то же время некоторым новый стиль Вакки понравился: «наконец-то нормально оделся», «более-менее прикид».

В начале августа стало известно, что имущество Вакки на сумму 10 миллионов евро арестовано за долги. Речь шла о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.