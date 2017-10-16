Киргизы восхитились футболкой танцующего миллионера

Итальянский предприниматель Джанлука Вакки, известный как «танцующий миллионер», опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в розовой футболке с большим вырезом и нагрудным кармашком и спортивных штанах с лампасами.

Sunset view from my S2S ..💙 #gvlifestyle #miamibeach A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 15, 2017 at 4:24pm PDT

Фото уже набрало более 230 тысяч лайков, а один из пользователей оставил комментарий на киргизском языке: «Футболканды берчи!» («Пожалуйста, футболки!»). Другой подписчик назвал Вакки «крассавой» (орфография оригинала сохранена). Многие поинтересовались маркой футболки и ее ценой. Точно определить бренд, выпустивший футболку, по фотографии невозможно, однако крой и цвет напоминают одну из моделей Versace.

В начале октября Вакки опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию в длинной красной рубашке, которую он надел как платье и назвал «рубашкоюбкой» (shirtskirt). В комментариях пользователи сети назвали наряд слишком женским.

Джанлука Вакки — звезда Instagram, где у него свыше 10 миллионов подписчиков. В соцсети он выкладывает снимки, свидетельствующие о богемном образе жизни, а также публикует видео со своими зажигательными танцами. В сети Вакки прозвали танцующим миллионером.