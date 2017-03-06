Вратарь поймал шайбу воротником свитера в матче НХЛ

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесота Уайлд» поймал шайбу воротником свитера. Видео появилось на SPORTSNETCANADA.

На 13-й минуте первого периода нападающий «Миннесоты» Крис Стюарт исполнил бросок и начал праздновать взятие ворот. Однако шайба попала голкиперу под воротник свитера. Джонс с ней за шиворотом остановился ровно на линии ворот. После просмотра повтора судьи не засчитали взятие ворот.

«Сан-Хосе» уступил со счетом 1:3. «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 90 очками. «Шаркс» располагаются на 3-м месте с 83 очками.