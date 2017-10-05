Японцы украсили свитера голыми женщинами и сценами секса

Японский бренд Wacko Maria выпустил коллекцию одежды с изображениями в виде голых женщин и сексуальных сцен на сезон осень-зима 2017. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает HypeBeast.

В линейке представлены рубашки и свитшоты с принтами. Основатель марки дизайнер Ацухико Мори известен благодаря провокационным изображениям на вещах своего бренда. Некоторые вещи в коллекции отражают военную тематику (камуфляжная куртка и толстовка), а также традиционную японскую культуру (иероглифы и рисунки в национальной стилистике).

Фото: Wacko Maria 1 /2

В 2015 году Wacko Maria сотрудничал с фотографом Нобуеси Араки. На рубашках были напечатаны эротические снимки женщин, граничащие с фетиш-порнографией. Дизайнер приобрел популярность благодаря провокационным фотографиям, которые зачастую нарушали табу японского общества.

Бренд Wacko Maria был основан в 2005 году в Японии.