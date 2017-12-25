Выявлена самая ненавистная одежда

Приложение для знакомств на основе общих объектов для ненависти Hater App выявило наиболее нелюбимые вещи в 2017 году. Об этом сообщает Mashable.

По версии приложения, в уходящем году пользователи больше всего возненавидели мужские комбинезоны. На второй строчке оказались шорты-карго, на третьей — обувь фирмы Crocs.

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При этом самой любимой вещью стали спортивные штаны. Второе место заняли мужские пиджаки, а «бронзу» взяли джоггеры. В рейтинге антиненависти не оказалось ни одного предмета из женского гардероба.

В конце октября сообщалось, что Hater App выявило наиболее нелюбимые модные тренды. Среди них оказались кроссовки бренда New Balance, водолазки и леопардовые принты на одежде. Девушки больше всего невзлюбили шляпы и водолазки, а мужчины — татуировки хной и фильтры в приложении Snapchat.

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