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40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов

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Приложение для знакомств на основе общих объектов для ненависти Hater App выявило наиболее нелюбимые людьми модные тренды. Среди них оказались кроссовки бренда New Balance, водолазки и леопардовые принты на одежде. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает BuzzFeed.

Так, выяснилось, что девушки до 20 лет больше всего не выносят короткополые шляпы и кроссовки New Balance. Тридцатилетние женщины не любят модные мероприятия вроде показов и тематических фестивалей, а в 40 лет они ненавидят узкие джинсы и брюки.

Двадцатилетние мужчины больше всего не любят водолазки и татуировки хной, а 30-летние — фильтры в приложении Snapchat. Среди 40-летних представителей мужского пола многие оказались ненавистниками леопардовых принтов, а в 50 лет они не любят чрезмерное количество косметики на лице женщины.

10 октября сообщалось, что французский бренд Longchamp выпустил осеннюю коллекцию одежды и аксессуаров Intempor'elle, где большая часть предметов одежды была с леопардовым принтом.

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