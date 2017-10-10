Россиянкам предложили полностью облачиться в леопардовое

Французский бренд Longchamp выпустил осеннюю коллекцию одежды и аксессуаров Intempor'elle. Об этом представители компании сообщили корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 10 октября.

В нее вошли сумки, обувь и модели ready-to-wear. Среди основных тем линейки — леопардовые и графичные принты, черно-белые ткани с минималистичным узором, изделия из меха и овчины.

Фото: LONGCHAMP 1 /4

«Некоторые модели отличают запоминающиеся цветовые акценты — яркий леопардовый принт в духе 1970-х и монохромный черно-белый графичный узор в виде эмблемы бренда», — отметили сотрудники компании.

5 октября Longchamp анонсировал выпуск капсульной рождественской коллекции.

Марка Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.