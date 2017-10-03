Longchamp выпустил свою первую коллекцию очков

Французский бренд аксессуаров Longchamp выпустил свою первую коллекцию солнцезащитных очков. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 3 октября.

«Очки — это новая для бренда Longchamp линия. Это недостающий элемент, улучшающий и завершающий наше портфолио, незаменимый аксессуар в гардеробе любой женщины», — отметил генеральный директор компании Жан Кассегрен. По его словам, коллекция отличается богатой цветовой палитрой и инновационным дизайном.

Фото: Longchamp 1 /4

В сентябре Longchamp представил возможность персонализировать сумки с помощью различных деталей в честь пятилетия линии 3D.

Марка Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.