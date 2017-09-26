Longchamp отметил знаменательную дату ремнями и накладками

Французский бренд аксессуаров Longchamp представил возможность персонализировать сумки с помощью различных деталей в честь пятилетия линии 3D. Об этом в компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

«В честь этой знаменательной даты Longchamp предоставляет всем поклонникам линии возможность персонализации любимой модели при помощи трех ярких деталей», — рассказали сотрудники.

Первый аксессуар — съемный кожаный ремень, который позволит носить любую сумку из линии Longchamp 3D через плечо. Второй — кожаная накладка с рельефным названием бренда и резными краями, которая придаст сумке дополнительный объем.

Третьим вариантом является кожаный брелок, для которого доступна опция нанесения инициалов (до трех тисненых букв).

В России услуга доступна во флагманском бутике компании в ГУМе в течение двух месяцев.

Марка Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.