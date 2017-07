Longchamp предложил текстильные сумки в графическом стиле

Французский бренд аксессуаров Longchamp представил коллекцию Club. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 июля.

В новую линию вошли объемные сумки в графическом стиле с яркими красными и синими полосками. Аксессуары отделаны натуральной кожей теленка в тон текстильным деталям. Модели предлагаются в двух цветовых сочетаниях (с красными полосками на бежевом фоне и голубыми полосками на синем фоне) и двух размерах.

Фото: пресс-служба Longchamp

Компания Longchamp основана в Париже в 1948 году Жаном Кассегреном. Изначально она специализировалась на продаже табака и курительных принадлежностей. Логотип фирмы — изображение жокея. В настоящее время под этим брендом производится мужская и женская одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из кожи.

В июне 2017 года бренд представил новую версию своей сумки-бестселлера Le Pliage, выполненную в красном цвете. Она украшена принтом с портретом голливудской актрисы Мэрилин Монро и подписью As seen on TV.