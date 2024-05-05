Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности

TWZ: в США начали летные испытания ракеты LRAM для вертолетов

Корпус морской пехоты США начал летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM), которая повысит эффективность ударных вертолетов AH-1Z Viper («Гадюка»). Об этом пишет The War Zone (TWZ).

В основе нового оружия лежит неизвестная ракета из арсенала Военно-воздушных сил (ВВС) США. LRAM позволит вертолетам поражать движущиеся цели на суше и на воде на расстоянии почти 280 километров. Первый боевой пуск ракеты планируют провести в 2025 финансовом году. В публикации подчеркнули, что сейчас AH-1Z несут ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с дальностью около 11 километров и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile, поражающие цели на расстоянии до 8 километров.

Автор допустил, что LRAM основана на разрабатываемой ВВС США ракете Stand-in Attack Weapon (SiAW), которую считают более универсальной модификацией ракеты AARGM-ER. Также вертолеты могут получить новые датчики для наведения дальнобойной ракеты на цель.

В феврале стало известно, что армия США отменила программу вертолета будущего Future Attack Reconnaissance Aircraft. Отказ от программы может быть связан с анализом использования вертолетов в ходе специальной военной операции.