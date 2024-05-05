Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 5 мая 2024Наука и техника

Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности

TWZ: в США начали летные испытания ракеты LRAM для вертолетов

Фото: USMC

Корпус морской пехоты США начал летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM), которая повысит эффективность ударных вертолетов AH-1Z Viper («Гадюка»). Об этом пишет The War Zone (TWZ).

В основе нового оружия лежит неизвестная ракета из арсенала Военно-воздушных сил (ВВС) США. LRAM позволит вертолетам поражать движущиеся цели на суше и на воде на расстоянии почти 280 километров. Первый боевой пуск ракеты планируют провести в 2025 финансовом году. В публикации подчеркнули, что сейчас AH-1Z несут ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с дальностью около 11 километров и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile, поражающие цели на расстоянии до 8 километров.

Материалы по теме:
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020

Автор допустил, что LRAM основана на разрабатываемой ВВС США ракете Stand-in Attack Weapon (SiAW), которую считают более универсальной модификацией ракеты AARGM-ER. Также вертолеты могут получить новые датчики для наведения дальнобойной ракеты на цель.

В феврале стало известно, что армия США отменила программу вертолета будущего Future Attack Reconnaissance Aircraft. Отказ от программы может быть связан с анализом использования вертолетов в ходе специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно возможно». В Киеве порассуждали об отправке западных войск на Украину для помощи ВСУ

      Фитнес-блогер перечислил лучшие упражнения для атлетичной фигуры

      МИД оценил вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

      Россиянам назвали главные причины блокировки банковских переводов

      Порошенко высказался об объявлении в розыск в России

      Депутат Госдумы рассказал о «черной метке» Зеленского

      В Госдуме назвали исчезающие из-за ИИ профессии

      Депутат Рады заявил о панике в офисе Зеленского

      В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

      США поставили условие Саудовской Аравии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше