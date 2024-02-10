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06:30, 10 февраля 2024Наука и техника

Армия США из-за СВО отменила программу вертолета будущего

Defense News: армия США отменила программу вертолета будущего FARA

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Армия США потратила миллиарды долларов и отменила программу вертолета будущего Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Об этом сообщает Defense News.

Издание пишет, что армия Соединенных Штатов уже потратила на разработки в рамках FARA два миллиарда долларов и запросила еще пять миллиардов на следующие пять лет. Между тем, в настоящее время армейские чиновники приняли решение пересмотреть имеющиеся планы.

Как отмечает издание TWR, отмена FARA может быть связана с анализом использования вертолетов в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине.

По словам руководителя службы закупок Дуга Буша, помимо закрытия программы FARA, армия США запланировала избавиться от существующего парка беспилотников Shadow и Raven и отложить закупки вертолетного двигателя следующего поколения, который должен был использоваться на UH-60 и AH-64 Apache, а также вертолете FARA.

Освободившиеся денежные средства армия США планирует потратить, в частности, на вертолеты Black Hawk и CH-47F Block II Chinook, и исследовательские работы по увеличению разведывательных возможностей беспилотной авиации.

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Будущий вертолет FARA должен был иметь крейсерскую скорость не менее 180 узлов (333,4 километра в час) на высоте 4000 футов (1219,2 метра), оснащаться одним газотурбинным двигателем T901 мощностью три тысячи лошадиных сил, разрабатываемым General Electric в рамках конкурса Improved Turbine Engine Program (ITEP), и проектироваться согласно критериям Modular Open Systems Architecture (MOSA), предполагающим модульную конструкцию.

Вертолеты, создаваемые в рамках FARA, должны были заменить около 200 легких многоцелевых Bell OH-58D Kiowa, впервые взлетевших в 1967 году, но сегодня практически выведенных из вооружения армии США, и примерно 350 ударно-разведывательных AH-64 Apache, впервые поднявшихся в воздух в 1975 году, но ожидающих списания в 2048 году.

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      Иван Потапов
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