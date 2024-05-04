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06:57, 5 мая 2024Россия

Россиян предупредили о мошенничестве с опросами

Юрист Соловьев: мошенники собирают данные россиян через фейковые соцопросы

Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения фейковых соцопросов и маркетинговых исследований. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, россияне с большим недоверием относятся к звонкам и смс-сообщениям, где их просят раскрыть персональные данные. Однако доверие к соцопросам пока сохраняется.

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      Марина Совина
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