Россиян предупредили о мошенничестве с опросами

Юрист Соловьев: мошенники собирают данные россиян через фейковые соцопросы

Мошенники собирают базу данных потенциальных жертв, в том числе, путем проведения фейковых соцопросов и маркетинговых исследований. Об этом заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, россияне с большим недоверием относятся к звонкам и смс-сообщениям, где их просят раскрыть персональные данные. Однако доверие к соцопросам пока сохраняется.